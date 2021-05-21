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Ракурс
Принц Гарри сбросил новую «бомбу правды» на Букингемский дворец

Принц Гарри сбросил новую «бомбу правды» на Букингемский дворец

21 мая 2021, 14:03
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Принц Гарри сбросил очередную «бомбу правды» на королевскую семью Великобритании — он дал новое скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри для американского AppleTV. 37-летний принц обвинил Букингемский дворец в игнорировании и «абсолютном пренебрежении» суицидальными намерениями своей жены Меган Маркл, которая на тот момент была беременна первенцем.

По его словам, Меган рассказала ему о намерении покончить жизнь самоубийством перед посещением концерта в королевском Альберт-Холле, однако отказалась от этих мыслей, потому что не хотела, чтобы он потерял «еще одну женщину в своей жизни», пишет Daily Mail.

Также герцог Сассекский поделился с Опрой Уинфри переживаниями из-за смерти своей матери — принцессы Дианы. Страх потерять Меган Маркл, по словам Гарри, побудил его покинуть Лондон и переехать в Калифорнию. Кроме этого, внук Елизаветы II признался, что пытался справиться с тревогой из-за потери матери с помощью алкоголя и наркотиков и обвинил своего отца — принца Чарльза — в страданиях, перенесенных в детстве.

Принц Гарри признался, что по совету Меган в течение четырех лет ходит на терапию. Под конец интервью он рассказал, что в доме у него висит портрет принцессы Дианы, а одно из первых слов его сына Арчи было — «бабушка».


Напомним, принц Гарри — младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза. У него есть старший брат, принц Уильям. Родители принца Гарри расстались в августе 1996 года, а еще спустя год принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе. Весной 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Сейчас они живут в престижном городке Монтесито в Калифорнии. В этом году пара объявила, что ждет второго ребенка.

Источник: Daily Mail.

Источник: Ракурс


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