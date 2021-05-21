Принц Гаррі скинув нову “бомбу правди” на Букінгемський палац — королівська родина

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Принц Гаррі скинув чергову «бомбу правди» на королівську родину Великої Британії — він дав нове скандальне інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі для американського AppleTV. 37-річний принц звинуватив Букінгемський палац в ігноруванні і «абсолютному нехтуванні» суїцидальними намірами своєї дружини Меган Маркл, яка на той момент була вагітна первістком.

За його словами, Меган розповіла йому про намір покінчити життя самогубством перед відвідинами концерту у королівському Альберт-Холі, проте відмовилася від цих думок, бо не хотіла, щоб він втратив «ще одну жінку в своєму житті», пише Daily Mail.

Також герцог Сассекський поділився з Опрою Вінфрі переживаннями через смерть своєї матері — принцеси Діани. Страх втратити Меган Маркл, за словами Гаррі, спонукав його покинути Лондон та переїхати до Каліфорнії. Окрім цього, онук Єлизавети II зізнався, що намагався впоратися з тривогою через втрату матері за допомогою алкоголю і наркотиків і звинуватив свого батька — принца Чарльза у стражданнях, перенесених у дитинстві.

Принц Гаррі зізнався, що за порадою Меган впродовж чотирьох років проходить терапію. Під кінець інтерв’ю він розповів, що має у будинку портрет принцеси Діани, а одне з перших слів його сина Арчі було — «бабуся».

Нагадаємо, принц Гаррі — молодший син принцеси Діани і принца Чарльза. У нього є старший брат, принц Вільям. Батьки принца Гаррі розлучилися в серпні 1996 року, а ще за рік принцеса Діана трагічно загинула в автокатастрофі. Навесні 2018 року принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл. Зараз вони мешкають у престижному містечку Монтесіто в Каліфорнії. Цьогоріч пара оголосила, що чекає на другу дитину.

Джерело: Daily Mail.