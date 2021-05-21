«Укравтодор» перекриє дві стратегічні траси біля Києва

«Укравтодор» перекриє дві стратегічні траси. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/ua/n154975-ukravtodor-perekryie-dvi-strategichni-trasy-bilya-kyieva.html

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Тимчасово перекриють ділянки доріг М-05 та М-06 в Київській області.

На двох міжнародних трасах, де будуються транспортні розв’язки — М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп, будуть частково тимчасово закриті смуги для руху автотранспорту. Будівельникам треба використовувати важку будівельну техніку: крани, екскаватори, бурову установка. Про це 21 квітня повідомила прес-служба «Укравтодору».

Дорожники відзначають, що з 6.00 25 травня по 17.00 1 червня закрить лівий проїзд у напрямку Києва на трасі М-06 Київ-Чоп 21+767 км (Стоянка). Машини пропускатимуть однією смугою в обох напрямках по правій частини дороги — у напрямку Львова.

Також буде перекрита ділянка траси М-05 Київ-Одеса біля села Чабани. Рух у напрямку Одеси закриють з 6.00 25 травня по 17.00 1 червня. Рух автотранспорту буде здійснюватися однією смугою по лівій частині у напрямку Києва.

В «Укравтодорі» зазначили, на період обмеження руху підрядники встановлять попереджувальні тимчасові знаки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв водіям вже цього року відремонтувати та реконструювати 4,5 тис. км державних доріг і 2 тис. км місцевих.