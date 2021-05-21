Шукають документи, які ми вже передали силовикам — Кличко про обшуки в Києві, фото — Ліга

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Віталій Кличко знову поскаржився на тиск силовиків. Мер Києва вважає, що перевірки та обшуки на комунальних підприємствах столиці має на меті дискредитувати владу столиці.

Зокрема, він нарікає на те, що силовики шукають документи, які раніше влада Києва вже нібито їм передала. Ці звіти стосуються порушень, які виявили аудитори комунальних підприємств столиці.

На брифінгу Кличко 21 травня сказав, що 20 травня прокуратура та податкова поліція прийшли в КП «Київтеплоенерго». А уранці вчора слідчі дії відбулися в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

Структурні підрозділи надають всю документацію. Навіть ту, що не стосується проваджень, за якими приходять правоохоронці. Такі масові раптові облави і постановочні акції — це, ще раз підкреслю, маніпуляції для дискредитації міської влади, — заявив мер.

Він нарікає на те, що «вже два тижні ключові комунальні підприємства і підрозділи міста не можуть нормально працювати», оскільки там зранку до ночі шукають, в основному, документи, які «ми самі передали правоохоронцям, за фінансовими порушеннями, які виявили ми самі».

Кличко повторно попросив правоохоронні органи надати звіт про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів.

Влада Києва з 2015 року здійснив 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту.

Чому кілька років чекали, а тепер реагують на результати наших перевірок?! Тільки руки дійшли чи треба терміново заляпати Кличка і столичну владу? — сказав Кличко на брифінгу.

Мер Києва 20 травня прокоментував відповідь президента Володимира Зеленського під час прес-конференції щодо обшуків в оточенні міського голови. Раніше глава держави поскаржився, що Кличко «постійно телефонує, приходить без запису, навіть коли у мене немає часу».