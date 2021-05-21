Головні проблеми у владі Зеленського назвав соціолог

https://racurs.ua/ua/n154973-golovni-problemy-u-vladi-zelenskogo-nazvav-sociolog.html

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Головні провали в політиці Володимира Зеленського, який вже два роки перебуває на посаді президента, назвав директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович за результатами опитування українців.

Боротьба з корупцією, обмеження впливу олігархів, економічний розвиток, — соціолог в ефірі програми «Право на владу» перелічив, що на думку українців Зеленському вдається найгірше.

За словами Антиповича, найбільш позитивно громадяни оцінюють дідіжталізацію, звільнення полонених та будівництво доріг.

Водночас на думку журналіста Сергія Щербини, «люди вірять, що Зеленський не краде». Разом з тим, він переконаний, що владі президента бракує системності, зокрема, і в боротьбі з корупцією.

Підкупив тим, що він — інший, — підсумував соціолог рейтинг довіри українців до Зеленського.

Антипович стверджує, що через два роки на посаді президенту все ще довіряють 46% українців.

Нагадаємо, Зеленського критикують через формування своєї команди з людей, яких потім «важко позбутися».