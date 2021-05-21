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Ракурс
Главные проблемы власти Зеленского назвал социолог

Главные недостатки власти Зеленского назвал социолог

21 мая 2021, 13:30
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Главные провалы в политике Владимира Зеленского, который уже два года находится на посту президента, назвал директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович по результатам опроса украинцев.

Борьба с коррупцией, ограничениея влияния олигархов, экономическое развитие, — социолог в эфире программы «Право на власть» перечислил, что по мнению украинцев Зеленскому удается хуже.

По его словам, наиболее положительно граждане оценивают дидижтализацию, освобождение политзаключенных и строительство дорог.

В то же время, по мнению журналиста Сергея Щербины, «люди верят, что Зеленский не ворует». Вместе с тем, он убежден, что власти президента не хватает системности в том числе и в борьбе с коррупцией.

Подкупил тем, что он — другой, — подытожил социолог рейтинг доверия граждан к Зеленскому.

Антипович утверждает, что спустя два года на должности президенту доверяют 46% украинцев.


Напомним, Зеленского критикуют за формирование своей команды из людей, от которых потом «трудно избавиться».

Источник: Ракурс


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