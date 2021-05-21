Полицию — на переработку: в Киеве протестуют против произвола силовиков, фото — Суспільне

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В Киеве 21 мая проводят акцию протеста против полицейского произвола, требуя уволить и наказать начальника Подольского отделения Павла Василенко.

Протест назвали «Остановим сафари на Подоле», его устроили, в частности, из-за недавнего избиения спецназовцами художника Дмитрия Бугайчука.

На акцию собралось более полусотни человек. Они требуют прекратить незаконные задержания и давление на культурную жизнь Подола. Участники акции заявляют, что в течение последнего месяца увеличилось количество нападений на посетителей киевских клубов и артобъекты. Якобы полицейские беспричинно задерживают киевлян по принципу «подозрительного вида» и применяют к ним насилие.

Полиция почему-то считает, что подозрительные лица представляют угрозу для Подола и подозрительность может вызывать цвет волос, внешний вид и прочее. Мы выступаем против рейдов в клубы и художественные заведения, и требуем, чтобы все правоохранительные органы и спецназовцы, которые к этому причастны, были наказаны, — отметила одна из участниц протеста.

Одновременно с этой акцией проходит другая, лозунги которой связаны с прекращением распространения наркотиков в Киеве.

В Киеве ночью на 19 мая спецназовцы избили художника и музыканта Бугайчука. В полиции Киева заявили, что мужчина имел с собой наркотики и сопротивлялся при задержании. В то же время в ведомстве начали служебное расследование, а активисты анонсировали акцию протеста.