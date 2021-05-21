Поліцію — на переробку: у Києві протестують проти свавілля силовиків, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n154972-policiu-na-pererobku-u-kyievi-protestuut-proty-svavillya-sylovykiv-foto-video.html

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У Києві 21 травня проводять акцію протесту проти поліцейського свавілля, вимагаючи звільнити та покарати начальника подільського відділку Павла Василенка.

Протест назвали «Зупинимо сафарі на Подолі», його влаштували, зокрема, через нещодавнє побиття спецпризначенцями художника Дмитра Бугайчука.

На акцію зібралося понад півсотні людей. Вони вимагають припинити незаконні затримання й тиск на культурне життя Подолу. Учасники акції заявляють, що протягом останнього місяця збільшилась кількість нападів на відвідувачів київських клубів та артоб'єктів. Буцімто поліцейські безпричинно затримують киян за принципом «підозрілого вигляду» та застосовують до них насильство.

Поліція чомусь вважає, що підозрілі особи становлять загрозу для Подолу і підозрілість може означати як колір волосся, зовнішній вигляд й інше. Ми виступаємо проти рейдів на клуби й мистецькі заклади, та вимагаємо, щоб всі правоохоронці та спецпризначенці, які до цього причетні, були покарані, — зазначила одна з учасниць протесту.

Одночасно з цією акцією проходить інша, гасла якої пов’язані з припиненням розповсюдження наркотиків у Києві.

У Києві вночі на 19 травня спецпризначенці побили художника та музиканта Бугайчука. У поліції Києва заявили, що чоловік мав із собою наркотики та чинив опір під час затримання. Водночас у відомстві розпочали службове розслідування, а активісти анонсували акцію протесту.

Джерело: «Суспільне»