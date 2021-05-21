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Акулу-рекордсменку упіймала під час риболовлі вчителька. Фото: Greenville News

Акулу-рекордсменку упіймала на риболовлі американська вчителька (ФОТО)

21 тра 2021, 13:00
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Акулу рекордного розміру вдалося упіймати шкільній вчительці з американського міста Грінвілл в штаті Південна Кароліна.

У квітні 27-річна Ніккі Колуелл рибалила за 13 км від острова Едіста, розташованого в Атлантичному океані, й упіймала короткоперу сіру акулу. Її довжина склала 228 см, а вага — 78,6 кг. Це на 1 кг більше попереднього рекорду штату. У травні Департамент природних ресурсів Південної Кароліни офіційно визнав її рекордсменом. Про це повідомляє Greenville News.

За словами педагога, вона захоплюється риболовлею з дитинства. За своє життя жінка зловила сотні акул найрізноманітніших видів, у тому числі 229-кілограмову молотоголову акулу і 129-кілограмову лимонну акулу.

Акулу-рекордсменку упіймала під час риболовлі вчителька. Фото: Greenville News


Нагадаємо, в Австралії від нападу акули постраждала жінка, яка займалася підводним плаванням з маскою на Великому Бар'єрному рифі. Від укусів акули у постраждалої залишилися глибокі рвані рани на лівій нозі.

Джерело: Greenville News

Джерело: Ракурс


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