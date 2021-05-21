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Ракурс
Акулу-рекордсменку поймала во время рыбалки учительница. Фото: Greenville News

Акулу-рекордсменку поймала на рыбалке американская учительница (ФОТО)

21 мая 2021, 13:00
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Акулу рекордного размера удалось поймать школьной учительнице из американского города Гринвилл в штате Южная Каролина.

В апреле 27-летняя Никки Колуэлл рыбачила в 13 км от острова Эдиста, расположенного в Атлантическом океане, и поймала короткоперую серую акулу. Ее длина составила 228 см, а вес — 78,6 кг. Это на 1 кг больше предыдущего рекорда штата. В мае Департамент природных ресурсов Южной Каролины официально признал ее рекордсменом. Об этом сообщает Greenville News.

По словам педагога, она увлекается рыбалкой с детства. За свою жизнь женщина поймала сотни акул самых разнообразных видов, в том числе 229-килограммовую молотоголовую акулу и 129-килограммовую лимонную акулу.

Акулу-рекордсменку поймала во время рыбалки учительница. Фото: Greenville News


Напомним, в Австралии от нападения акулы пострадала женщина, которая занималась подводным плаванием с маской на Большом Барьерном рифе. От укусов акулы у пострадавшей остались глубокие рваные раны на левой ноге.

Источник: Greenville News

Источник: Ракурс


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