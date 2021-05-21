Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Снег выпал в Карпатах

Снег выпал в Карпатах (ФОТО)

21 мая 2021, 12:53
999

Снег снова выпал в Карпатах — заснеженное высокогорье украинских Карпат 21 мая показали спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста. Температура на горе Пип Иван в пятницу утром опустилась ниже нуля.

По состоянию на 7.15 21 мая на горе Пип Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный и северо-западной 5−6 м/с. Температура воздуха -1°С, — говорится в Фейсбук-сообщении спасателей.

Фото: Фейсбук Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Последние новости о том, что на горе падает снег были три дня назад. В то же время начальник Явирницкого поисково-спасательного отделения ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак обнародовал фото невероятных заснеженных пейзажей Карпат. На Черногоре — самом высоком горном массиве украинских Карпат, — во второй половине мая до сих пор лежит снег. Главный хребет массива простирается на длину около 40 км между долинами рек Черной Тисы на западе и Черного Черемоша на востоке.

Снег в Карпатах / Василий Фицак в Фейсбук

Снег в Карпатах / Василий Фицак в Фейсбук

Снег в Карпатах / Василий Фицак в Фейсбук

Снег в Карпатах / Василий Фицак в Фейсбук


Снег в Карпатах / Василий Фицак в Фейсбук

Снег в Карпатах / Василий Фицак в Фейсбук

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров