Снег выпал в Карпатах

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Ракурс

Снег снова выпал в Карпатах — заснеженное высокогорье украинских Карпат 21 мая показали спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста. Температура на горе Пип Иван в пятницу утром опустилась ниже нуля.

По состоянию на 7.15 21 мая на горе Пип Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный и северо-западной 5−6 м/с. Температура воздуха -1°С, — говорится в Фейсбук-сообщении спасателей.

Последние новости о том, что на горе падает снег были три дня назад. В то же время начальник Явирницкого поисково-спасательного отделения ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак обнародовал фото невероятных заснеженных пейзажей Карпат. На Черногоре — самом высоком горном массиве украинских Карпат, — во второй половине мая до сих пор лежит снег. Главный хребет массива простирается на длину около 40 км между долинами рек Черной Тисы на западе и Черного Черемоша на востоке.