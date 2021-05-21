Кто будет назначать директора НАБУ, определила Рада

https://racurs.ua/n154969-kto-budet-naznachat-direktora-nabu-opredelila-rada.html

Ракурс

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает внесение изменений в законодательство о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции. Законопроект № 5459−1 21 мая поддержали 288 народных депутатов.

Согласно документу, НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Кроме этого, Кабмин не сможет вмешиваться в работу бюро. Вместе с тем правительство будет назначать, а также в определенных законом случаях увольнять директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из шести человек.

Нынешний директор НАБУ будет выполнять полномочия до назначения нового, согласно установленной этим законом процедурой.

Привлечение Кабмина в состав конкурсной комиссии вместо СНБО, как это предлагалось в предыдущем варианте документа, нивелирует возможность влияния президента на избрание главы НАБУ, — отмечают правозащитники.



Однако они указывают на риски, которые требуют доработки: досрочное увольнение действующего директора НАБУ и представление на рассмотрение правительства сразу двух кандидатов на эту должность.

Напомним, ранее мы сообщали, что предыдущий законопроект по НАБУ, внесённый Кабмином, предполагал увольнение действующего главы НАБУ.