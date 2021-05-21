2 млн долл. удалось собрать для спасения сына активиста Евромайдана (ВИДЕО)https://racurs.ua/n154968-2-mln-doll-udalos-sobrat-dlya-spaseniya-syna-aktivista-evromaydana-video.htmlРакурс
Деньги для спасения 4-месячного Дмитрия Свичинского, сына активиста Евромайдана й лидера одесской Самообороны Виталия Свичинского, удалось найти.
Волонтерским и ветеранским сообществам, школам, церквям и общественным организациям в Украине и за ее пределами удалось собрать необходимые 2 млн долл. Семья Виталия Свичинского после сбора необходимых средств закрыла счет. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на члена совета директоров волонтерской организации «Вместе для Украины» Алексея Прокопенко.
Кто-то анонимно перевел на наш счет сумму, которой не хватало, и превратил наш слоган в «Дима, мы успели». Мы закрываем сбор, —сообщил Виталий Свичинский и поблагодарил людей, которые подарили шанс на жизнь их сыну.
По словам Прокопенко, сейчас семья Свечинских занимается оформлением визы в США. Затем они полетят в город Сан-Антонио в штате Техас, где Дмитрию сделают спасательную инъекцию. У ребенка диагностировали тяжелую патологию — спинальную мышечную атрофию первой степени.
Выяснилось, что для спасения Димы нужна инъекция одной ампулы самого дорогого в мире препарата «Золгенсма». Стоимость этих лекарств более 2 млн долл., ввести инъекцию больному нужно до достижения шестимесячного возраста.
Напомним, в октябре 2020 года во Львовской областной детской больнице «Охматдет» впервые прооперировали новорожденному ребенку отсутствие отверстия ануса. При этом хирурги сделали только несколько проколов.
Источник: «Укринформ»