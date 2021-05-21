Зібрали гроші для порятунку 4-місячного Дмитра Свічинського. Скріншот з відео

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Гроші для порятунку 4-місячного Дмитра Свічинського, сина активіста Євромайдану й лідера Одеської самооборони Віталія Свічинського, вдалося знайти.

Волонтерським та ветеранським спільнотам, школам, церквам та громадським організаціям в Україні та за її межами вдалося зібрати необхідних 2 млн дол. Родина Віталія Свічинського після збору необхідних коштів закрила рахунок. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на члена ради директорів волонтерської організації «Разом для України» Олексія Прокопенка.

Хтось анонімно перевів на наш рахунок суму, якої не вистачало, і перетворив наш слоган на «Діма, ми встигли». Ми закриваємо збір, — повідомив Віталій Свічинський і подякував людям, які подарували шанс на життя їхньому сину.

За словами Прокопенка, зараз родина Свічинських займається оформленням візи до США. Потім вони полетять до міста Сан-Антоніо у штаті Техас, де Дмитрові зроблять рятувальну ін'єкцію. У дитини діагностували тяжку патологію — спинальну м’язову атрофію першого ступеня.

Виявилося, що для порятунку Дмитрика потрібна ін'єкція однієї ампули найдорожчого у світі препарату «Золгенсма». Вартість цих ліків понад 2 млн дол., ввести ін'єкцію хворому потрібно до досягнення шестимісячного віку.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року в Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» вперше прооперували новонародженій дитині відсутність отвору ануса. При цьому хірурги зробили тільки декілька проколів.

Джерело: «Укрінформ»