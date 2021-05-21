Адвокати Медведчука вимагають скасувати домашній арешт кума Путіна, фото — ОПЗЖ

https://racurs.ua/ua/n154967-sud-rozglyadaie-apelyaciu-na-domashniy-aresht-medvedchuka-translyaciya.html

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Засідання у справі Віктора Медведчука проводить Київський апеляційний суд 21 травня.

Феміда розгляне апеляційні скарги у кримінальному провадженні відносно народного депутата від партії «Опозиційна платформа — за життя», якому 13 травня Печерський райсуд призначив цілодобовий домашній арешт.

Як повідомили у прес-служба Київського апеляційного суду, в колегії суддів, яка розглядатиме апеляційні скарги, — Валерій Лашевич, Тетяна Росік, Микола Ященко.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам — Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку — у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища «Глибока» в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

Поліція увечері 13 травня надягла електронний браслет на Медведчука. 18 травня адвокати подали апеляцію на рішення Феміди. В Офісі генпрокурора продовжують наполягати на запобіжному заході для Медведчука у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.