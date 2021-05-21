“Північний потік-2” змусив Раду звернутися в Конгрес США

https://racurs.ua/ua/n154966-pivnichnyy-potik-2-zmusyv-radu-zvernutysya-v-kongres-ssha.html

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«Північний потік-2» змусив Верховну Раду звернутися до Конгресу США — український парламент 21 травня затвердив офіційне звернення до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів щодо активізації зусиль зі зміцнення енергобезпеки України та Європи шляхом запровадження санкцій проти російського геополітичного проекту з будівництва газогону.

Парламент ухвалив постанову № 5520 292 голосами «за». Про це інформує прес-служба Ради у п’ятницю.

Документ пропонує затвердити звернення, де Рада закликає американських сенаторів і конгресменів використати весь наявний інструментарій для зупинки будівництва газогону, зокрема за рахунок запровадження обмежень проти компанії-оператора Nord Stream AG.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що у президента США Джо Байдена вирішили відмовитися від санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку-2» — Nord Stream 2 AG і її проросійського очільника Матіаса Варніга. Натомість Держдепартамент США запропонував запровадити санкції лише проти чотирьох російських суден, задіяних у будівництві газогону. У Москві такі дії США назвали «позитивним сигналом». Київ звернувся з відкритим листом до США і країн Європи із закликом зберегти санкції проти «Північного потоку-2».