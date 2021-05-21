Досі невідомий коронавірус виявили вчені. Фото:

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Раніше невідомий коронавірус виявили вчені з Сполучених Штатів Америки та Малайзії.

Нова хвороба може передаватися людині від собак. Три роки тому дослідники проаналізували мазки з носа понад 300 пацієнтів, які лікувалися від пневмонії в Малайзії. У восьми з них був виявлений раніше не відомийкоронавірус, який вчені назвали CCoV-HuPn-2018. Про це повідомляє The Hill.

При цьому дослідники з’ясували, що нова хвороба, яка раніше вражала собак, тепер інфікує і людей. При цьому науковці ще не з’ясували, чи може вірус передаватися від людини до людини і як імунітет людей може з ним справлятися. У собак, які заражені цим коронавірусом, відзначалися проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Анастасія Власова з Університету штату Огайо, яка працювала над дослідженням, зазначає, що нової пандемії цього вірусу зараз не варто очікувати. При цьому фахівці не виключають, що він у майбутньому викличе стурбованість.

Нагадаємо, вчені встановили, що коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до коронавірусної хвороби COVID-19, тісно пов’язаний з коронавірусом кажана, який у 2013 році виявили в Китаї. Але науковці впевнені, що ці два штами повинні були почати розходитися років 20−70 тому.

Джерело: The Hill