Апеляцію у справі Медведчука розглянуть під супровід «патріотів за життя», фото — Апостроф

https://racurs.ua/ua/n154964-apelyaciu-u-spravi-medvedchuka-rozglyanut-pid-suprovid-patriotiv-za-jyttya-foto.html

Ракурс

Апеляційні скарги адвокатів Віктора Медведчука розглядатимуть 21 травня у Київському апеляційному суді.

Тут о 12.00 розпочнеться засідання, на якому вирішать долю апеляції на запобіжний захід лідеру ОПЗЖ. На підтримку Медведчука вранці поблизу суду зібралося три десятки учасників організації «Патріоти за життя». Поблизу суду значно посилили заходи безпеки.

На території суду припарковано понад 10 автозаків. Біля входу правоохоронці перевіряють особисті речі всіх, хто прямує до суду.

Нагадаємо, що 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду застосував до Медведчука запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Медведчука і його соратника по ОПЗЖ Козака підозрюють у держзраді. Тоді приміщення суду також оточили невідомі чолвоіки, які не пускали в приміщення журналістів та усіх охочих.

Поліція увечері 13 травня надягла електронний браслет на Медведчука. Він наразі зобов’язаний постійно носити браслет і не може відлучатися з дому. 18 травня адвокати подали апеляцію на рішення Феміди.

В Офісі генпрокурора продовжують наполягати на запобіжному заході для Медведчука у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.