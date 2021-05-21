Зеленський може рівнятися з Путіним – екс-посол США

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Ракурс

Наслідки зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна оцінив екс-посол США в Україні Джон Гербст.

Зеленський може рівнятися з Путіним, — заявив американський посол про потенціал зустрічі українського президента з главою країни-агресора в ефірі програми «Право на владу».

На думку дипломата, Зеленський нині може «рівнятися з Путіним» і за два роки здобув чимало політичних навичок.

Якщо Зеленський хоче і у нього є можливість зустрітися з Путіним, будь ласка, він може зустрітися. Важливим є те, що вони зустрічаються. Важливим є те, що Зеленський говорить на зустрічі, — вважає Гербст.

Окрім цього, він додав, що два роки тому будь-які переговори Зеленського з Путіним розглядалися як гра на користь агресора.

Не дивлячися на помилки, які Зеленський робить, він показував, що може рівнятися з Путіним. Багато хто говорить, що Зеленський досить слабо вів політику і є причина для такої критики. Але я теж пам’ятаю, що два роки тому в липні Зеленський захопив корабель, який грав роль в Керчі, і це був бадьорий крок. Це було на користь України, — вказав дипломат.

Наостанок Гербст порадив Верховній Раді та президенту України звернутися офіційно до Вашингтону з проханням запровадити санкції проти Північного потоку-2.