Зеленский может равняться с Путиным - экс-посол США

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Последствия встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина оценил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

Зеленский может равняться с Путиным, — заявил американский посол о потенциале встречи украинского президента с главой страны-агрессора в эфире программы «Право на власть».

По мнению дипломата, Зеленский сейчас может «равняться с Путиным» и за два года получил немало политических навыков.

Если Зеленский хочет и у него есть возможность встретиться с Путиным, пожалуйста, он может встретиться. Важно то, что они встречаются. Важно то, что Зеленский говорит на встрече, — считает Хербст.

Кроме этого, он добавил, что два года назад любые переговоры Зеленского с Путиным рассматривались как игра в пользу агрессора.

Несмотря на ошибки, которые Зеленский делает, он показывал, что может равняться с Путиным. Многие говорят, что Зеленский довольно слабо вел политику и есть причина для такой критики. Но я тоже помню, что два года назад в июле Зеленский захватил корабль, который играл роль в Керчи, и это был бодрый шаг. Это было в пользу Украины, — указал дипломат.

Напоследок Хербст посоветовал Верховной Раде и президенту Украины обратиться официально к Вашингтону с просьбой ввести санкции против Северного потока-2.