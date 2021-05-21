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Ракурс
Апелляцию по делу Медведчука рассмотрят под прикрытием титушек Кивы, фото — Апостроф

Апелляцию по делу Медведчука рассмотрят под прикрытием титушек Кивы (ФОТО)

21 мая 2021, 11:29
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Апелляционные жалобы адвокатов Виктора Медведчука будут рассматривать 21 мая в Киевском апелляционном суде.

Здесь в 12.00 начнется заседание, на котором решат судьбу апелляции на меру пресечения лидеру ОПЗЖ. В поддержку Медведчука утром вблизи суда собралось три десятка участников организации «Патриоты за жизнь». Вблизи суда значительно усилили меры безопасности.

Апелляцию по делу Медведчука рассмотрят в сопровождении «патриотов за жизнь», фото - Страна

На территории суда припарковано более 10 автозаков. У входа правоохранители проверяют личные вещи всех, кто направляется в суд.

Апелляцию по делу Медведчука рассмотрят в сопровождении «патриотов за жизнь», фото - Страна

Апелляцию по делу Медведчука рассмотрят в сопровождении «патриотов за жизнь», фото - Страна

Напомним, что 13 мая следственный судья Печерского райсуда применил к Медведчука мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Медведчука и его соратника по ОПЗЖ Козака подозревают в госизмене. Тогда здание суда также окружили неизвестные чолвоикы, которые не пускали в помещение журналистов и всех желающих.


Полиция вечером 13 мая надела электронный браслет на Медведчука. Он обязан постоянно носить его и не может отлучаться из дома. 18 мая адвокаты подали апелляцию на решение Фемиды.

В Офисе генпрокурора продолжают настаивать на мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 300 млн грн.

Источник: Ракурс


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