Апелляцию по делу Медведчука рассмотрят под прикрытием титушек Кивы, фото — Апостроф

https://racurs.ua/n154964-apellyaciu-po-delu-medvedchuka-rassmotryat-pod-prikrytiem-titushek-kivy-foto.html

Ракурс

Апелляционные жалобы адвокатов Виктора Медведчука будут рассматривать 21 мая в Киевском апелляционном суде.

Здесь в 12.00 начнется заседание, на котором решат судьбу апелляции на меру пресечения лидеру ОПЗЖ. В поддержку Медведчука утром вблизи суда собралось три десятка участников организации «Патриоты за жизнь». Вблизи суда значительно усилили меры безопасности.

На территории суда припарковано более 10 автозаков. У входа правоохранители проверяют личные вещи всех, кто направляется в суд.

Напомним, что 13 мая следственный судья Печерского райсуда применил к Медведчука мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Медведчука и его соратника по ОПЗЖ Козака подозревают в госизмене. Тогда здание суда также окружили неизвестные чолвоикы, которые не пускали в помещение журналистов и всех желающих.

Полиция вечером 13 мая надела электронный браслет на Медведчука. Он обязан постоянно носить его и не может отлучаться из дома. 18 мая адвокаты подали апелляцию на решение Фемиды.

В Офисе генпрокурора продолжают настаивать на мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 300 млн грн.