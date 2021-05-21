Ранее неизвестный коронавирус обнаружили ученые. Фото:

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Ракурс

Ранее неизвестный коронавирус обнаружили ученые из Соединенных Штатов Америки и Малайзии.

Новая болезнь может передаваться человеку от собак. Три года назад исследователи проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. В восьми из них был обнаружен ранее не известный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018. Об этом сообщает The Hill.

При этом исследователи выяснили, что новая болезнь, которая раньше поражала собак, теперь инфицирует и людей. При этом ученые еще не выяснили, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться. У собак, которые заражены этим коронавирусом, отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Анастасия Власова из Университета штата Огайо, работавшая над исследованием, отмечает, что новую пандемию этого вируса сейчас не стоит ожидать. При этом специалисты не исключают, что он в будущем вызовет обеспокоенность.

Напомним, ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к коронавирусной болезни COVID-19, тесно связан с коронавирусом летучей мыши, который в 2013 году обнаружили в Китае. Но ученые уверены, что эти два штамма должны были начать расходиться лет 20−70 назад.

Источник: The Hill