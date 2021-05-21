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Ракурс
«Северный поток-2» заставил Раду обратиться в Конгресс США

«Северный поток-2» заставил Раду обратиться в Конгресс США

21 мая 2021, 11:47
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«Северный поток-2» заставил Верховную Раду обратиться в Конгресс США — украинский парламент 21 мая утвердил официальное обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США по активизации усилий для укрепления энергобезопасности Украины и Европы путем введения санкций против российского геополитического проекта.

Парламент принял постановление № 5520 292 голосами «за». Об этом сообщает пресс-служба Рады в пятницу.


Документ предлагает утвердить обращение, где Рада призывает американских сенаторов и конгрессменов использовать весь имеющийся инструментарий для остановки строительства газопровода, в том числе за счет введения ограничений против компании-оператора Nord Stream AG.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что у президента США Джо Байдена решили отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG и ее пророссийского главы Матиаса Варнига. Вместо этого Госдепартамент США предложил ввести санкции лишь против четырех российских судов, задействованных в строительстве газопровода. В Москве такие действия США назвали «позитивным сигналом». Киев обратился с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против «Северного потока-2».

Источник: Ракурс


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