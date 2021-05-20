«Северный поток-2» станет поражением дипломатии США — Кулеба

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Реализация «Северного потока-2», российского геополитического проекта по строительству газопровода в Германию в обход Украины и Польши, будет свидетельствовать о поражении американской дипломатии. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он допускает, что Вашингтон сейчас находится в поисках более гибких способов блокировки проекта Кремля, нежели санкции. В то же время главный дипломат Украины заявил, что в этом вопросе стоит «избегать эмоций и поспешных оценок». Об этом Кулеба заявил в интервью «Радио НВ».

Мы обеспокоены тем, что произошло это изменение в санкционном режиме — и не только мы… Это сигнал о том, что действительно отношения с Германией является фундаментально важными для США. Но очень не хочется видеть, что они являются более важными, чем отношения с другими преданными друзьями и партнерами США в Центральной Европе. Это не только Украина — это Польша, Словакия и ряд других стран, — считает Кулеба.

В то же время в Белом доме 20 мая признали, что сейчас почти невозможно остановить завершение строительства российского газопровода. Вместе с тем, у Байдена уверяют, что политика Вашингтона по «Северному потоку-2» не изменилась.

Когда президент США приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и плохой план… Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95%? — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для СМИ.

Представитель Администрации Байдена напомнила о санкциях США и «значительных шагах» против российского проекта.

Они стараются, как они утверждают, остановить этот проект — просто в менее конфликтный способ… Но, если этот проект таки будет реализован, то тогда получается, — это будет поражение американской дипломатии, — подытожил Дмитрий Кулеба.



Глава МИД напомнил, что завершение строительства «Северного потока-2» создаст экономические проблемы и вызовы для безопасности Украины.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что у президента США Джо Байдена решили отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG и ее пророссийского главы Матиаса Варнига. Вместо этого Госдепартамент США предложил ввести санкции лишь против четырех российских судов, задействованных в строительстве газопровода. В Москве такие действия США назвали «позитивным сигналом». Киев обратился с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против «Северного потока-2».