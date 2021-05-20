Когда придет летнее потепление — прогноз Укргидрометцентра

https://racurs.ua/n154949-kogda-pridet-letnee-poteplenie-prognoz-ukrgidrometcentra.html

Ракурс

Когда в Украину придет летнее потепление, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Теплее в большинстве областей станет со следующей недели — уже с понедельника, 24 мая, столбик термометра будет показывать 27 °C и выше.

Распогодится в Украине также со следующей недели — тогда прекратятся дожди и грозы. В понедельник, 24 мая, ночью в северных, центральных областях, в Карпатах и Прикарпатье пройдет небольшой кратковременный дождь, а на остальной территории будет без осадков. 25 мая синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью 24−25 мая будет колебаться в пределах 9−15°С, а днем 24 мая поднимется до 19−24°С. В южных и восточных областях столбик термометра прогреется до 22−27°С.

25 мая в Украине повышение дневной температуры на 2−4°С, — добавили синоптики.

Напомним, погода 21 мая в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях будет дождливой, на остальной территории — без существенных осадков. Температура днем 15−20°С.

На выходных в субботу местами возможны небольшие дожди. 23 мая в западных и северных областях местами пройдут грозы, на остальной территории без осадков.

Источник: УНН.