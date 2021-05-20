В Украине 21 мая будет преобладать погода без осадков, фото:

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Погода в Украине 21 мая будет в основном без осадков, поскольку с запада начнет распространяться влияние поля высокого атмосферного давления — антициклона с символическим именем VESNA.

Хотя небольшие дожди и грозы еще наблюдаться ближайшей ночью и утром в большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, однако в дневные часы в Украине уже будет преобладать погода без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 21 мая будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +9…+11°, днем — 17−19°. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями, без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +4…+6° тепла, днем — +17…+19°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет с дождями днем ​​и ночью, возможны грозы. Термометры ночью покажут +11…+13°, днем — +17…+19°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет с дождем ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура воздуха составит +9…+11°, днем — +19…+21°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также предусматривает дождь ночью и отсутствие осадков днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +10…12° ночью и +21…+23 ° днем. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 21 мая будет без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +5…+7°, днем поднимутся до +18…+20°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 21 мая будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.