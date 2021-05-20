Пресс-конференция Зеленского разделила украинцев - минипутин и молодец

https://racurs.ua/n154936-press-konferenciya-zelenskogo-razdelila-ukraincev-miniputin-i-molodec-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский в течение трех часов сегодня отвечал на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, посвященной итогам его двухлетнего пребывания в должности. Глава государства провел пресс-конференцию на авиазаводе «Антонов». В конце разговора он заявил, что «не может бороться со всем миром, чтобы выполнить все свои обещания», но будет «пытаться стать лучшим президентом Украины». «Ракурс» собрал впечатления украинцев от общения Зеленского со СМИ. За кулисами некоторые журналисты обещают вечером выпить бокал чего-нибудь крепкого, учитывая отдельные крайне «размытые» ответы и реплики главы государства.

Три часа словесного трэша, пустая трата моего времени, — жалуются пользователи Фейсбук. Как могут журналисты, которые действительно уважают себя, это слушать? Ни одного конкретного ответа, — спрашивают одни. Я думаю, я полагаю, мне кажется, я сказал, — вот основные тезисы пресс-конференции Зеленского, — отмечают слушатели.

Нормальная пресс-конференция. Дайте ему время, — считают сторонники Зеленского. Генератор рандомных слов, — смеются другие. Он орудие в руках врагов, а не просто клоун «по-приколу», — убеждают критически настроенные к президенту пользователи соцсетей. Между президентом Украины Владимиром Зеленским образца июня 2019 года и мая 2021 года небо и земля. Крепкого здоровья Владимиру Зеленскому и его семье!, — приветствуют главу государства на странице Офиса президента. Ничего нового или интересного. Он стал сдержаннее, но старые привычки иногда прорываются. Особенно, если задают вопрос в стиле «вы самый честный и справедливый». Здесь заносит. В общем — хвастаться нечем на фоне пустого «Руслана». Справа — недостроенный корпус «Мрії», слева — Ан-178 без крыльев с лозунгом «дадим новые крылья ВСУ». Хотели как лучше — получилось как всегда, — резюмируют пользователи после просмотра пресс-конференции Зеленского. Молодой Путин. Дерзкий, придирчив к деталям, авторитарный. Нефти нет, такта нет, интеллекта также, понимания стратегического положения Украины нет, приоритетов нет. Неуважение к институтам и законам — есть, пренебрежительное отношение к оппонентам, восхваление и собственное «я», кумовство есть, ложь и манипуляции есть, неуместные шутки есть. Почти ничего о России, НАТО, ЕС, вакцинации, армии не сказал… Пустой корпус самолета — это и есть философия Зеленского. Красиво, пусто, нелепо, — критикуют оппоненты главы государства.