Не могу бороться со всем миром — тезисы пресс-конференции Зеленского, скриншот видео

https://racurs.ua/n154932-ne-mogu-borotsya-so-vsem-mirom-tezisy-press-konferencii-zelenskogo.html

Ракурс

Владимир Зеленский 20 мая дал большую пресс-конференцию по случаю второй годовщины своей инаугурации. Президент общался со СМИ три часа, мероприятие состоялось на авиазаводе «Антонов».

В конце разговора он заявил, что «не может бороться со всем миром, чтобы выполнить все свои обещания», но «будет пытаться стать лучшим президентом Украины».

«Ракурс» передает основные тезисы разговора.

О победе Вирастюка на 87-м округе

Я уверен, что ЦИК действовала в соответствии с украинским законодательством. Я уверен, что Василий Вирастюк победил в этом регионе.

О замене руководителя в «Нафтогазе»

НАК должен наполнять бюджет в соответствии со своими планами и обязательствами. Правительство приняло решение, как главный акционер, уволить руководителя и у НАК не будет больше убытков.

О войне в Донбассе

Украина передала «нормандской четверке» новый проект кластеров — предложений по поводу трактовки минских соглашений. Вопрос о том, как завершить войну, могут вынести на всеукраинский референдум. У нас есть несколько планов по прекращению войны и возвращения территорий и людей — мы представим на суд общества один из этих планов. Макрон и Меркель «ослабляют свои позиции в отношении России.

Об Авакове и расследовании убийства Шеремета

Я не знаю, кто убийца. Если бы знал, я бы все сделал. Даже вне закона, чтобы их арестовать. Мне жаль, что я тогда не был президентом. Может, органы, которые были причастны к этому, этого не сделали. Я не могу говорить, обещать, но знаю, что сейчас — извините, что это так звучит, — но при мне ни один журналист так не ушел из жизни.

Если осудили незаконно — я буду говорить с Аваковым, может ли он остаться в должности. Пока нет стопроцентных доказательств виновности или невиновности фигурантов дела об убийстве журналиста. К нему могут быть причастны экс-служащие контрразведки СБУ.

Об активизации работы СНБО

Совет нацбезопасности начал работать, потому что есть «сложная ситуация» с правоохранителями. Будут ли санкции против Фирташа и Коломойского? Вы увидите еще много. Смотрите заседание по пятницам.

Об обысках у Кличко

Кличко мне ничего плохого не сделал. Глава КГГА — это моя вертикаль, хочет он этого или нет. Он просил, чтобы я его не увольнял. Я ему сказал показать результат. Не надо воровать деньги из бюджета Украины. Поэтому мы видим такой результат (обыски).

Об отставке Степанова

У него с премьером и главным санитарным врачом Ляшко был конфликт. Я стал на сторону премьера.

О «Северном потоке-2»

США могут отменить санкции против строительства из-за возможного давления. Это будет личный проигрыш Байдена и геополитическая победа России.

О Путине

Нет времени думать о Путине. Кроме нормандского формата, должен состояться прямой разговор с президентом России и еще один — с привлечением Байдена.

О втором сроке

Еще рано говорить. Рано и несправедливо говорить, так как не прошло и половины моей каденции. Мое желание пойти на второй срок будет совпадать с желанием общества. Это будет зависеть от процента вещей, которые я сделал или не сделал.

О вакцинации от коронавируса

Мы сделали миллион вакцин. Мы не страна ЕС, НАТО, мы не в приоритете поставки вакцин. Это очень несправедливая ситуация в мире. Если вы сравниваете процент вакцинированных — несмотря на то, что мы не в приоритете, мы сделали больше вакцин, чем некоторые страны.