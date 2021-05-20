Обыски у соратников Виталия Кличко прокомментировал Зеленский. Фото: espreso.tv

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Ракурс

Обыски в окружении городского головы Киева Виталия Кличко прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Следственные действия были связаны с хищением городского бюджета. Об этом глава государства заявил 20 мая в ходе пресс-конференции, которая проходит на территории авиационного завода «Антонов».

Виталий Кличко мне ничего плохого не сделал. Глава КГГА — это часть моей вертикали, хочет он этого или нет. Я с уважением к нему отношусь, ко всем его победам. У него есть монополия власти. Он просил, чтобы я его не увольнял, хотя у меня есть полномочия. Я ему сказал: пожалуйста, работайте, показывайте результат. Только есть условия — что там есть люди… не надо воровать деньги из бюджета Украины. Обновления его окружения я его не увидел. Поэтому мы видим такой результат, — заявил он.

Также Зеленский отметил, что Кличко себя неправильно ведет, поскольку «постоянно звонит, приходит даже без записи, даже когда у меня нет времени».

Напомним, что с 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева. Это якобы было связано с откатами и вымогательством в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 млн грн). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — председателя исполкома партии УДАР. Эти обыски Виталий Кличко называет попыткой давления на киевскую власть.