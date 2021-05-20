Обшуки в соратників Віталія Кличка прокоментував Зеленський. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n154925-klychko-meni-nichogo-ne-zrobyv-prezydent-vidpoviv-na-zvynuvachennya-mera.html

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Обшуки в оточенні міського голови Києва Віталія Кличка прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Слідчі дії були пов’язані з розкраданням міського бюджету. Про це глава держави заявив 20 травня у ході прес-конференції, яка відбувається на території авіаційного заводу «Антонов».

Віталій Кличко мені нічого поганого не зробив. Глава КМДА — це частина моєї вертикалі, хоче він цього чи ні. Я з повагою до нього ставлюся, до всіх його перемог. У нього є монополія влади. Він просив, щоб я його не звільняв, хоча у мене є повноваження. Я йому сказав: будь ласка, працюйте, показуйте результат. Тільки є умови — що там є люди… не треба красти гроші з бюджету України. Оновлення його оточення я його не побачив. Тому ми бачимо такий результат, — заявив він.

Також Зеленський зазначив, що Кличко себе неправильно поводить, оскільки «постійно дзвонить, приходить навіть без запису, навіть коли у мене немає часу».

Нагадаємо, що з 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва. Це нібитобулоповʼязано з відкатами і здирництвом у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 млн грн). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. Ці обшуки Віталій Кличко називає спробою тиску на київську владу.