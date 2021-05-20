Не можу боротися з усім світом — тези прес-конференції Зеленського, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154932-ne-moju-borotysya-z-usim-svitom-tezy-pres-konferenciyi-zelenskogo.html

Ракурс

Володимир Зеленський 20 травня дав велику прес-конференцію з нагоди другої річниці своєї інавгурації. Президент спілкувався зі ЗМІ три години, захід відбувся на авіазаводі «Антонов».

Наприкінці розмови він заявив, що «не може боротися з усім світом, аби виконати всі свої обіцянки», але «намагатиметься стати найкращим президентом України».

«Ракурс» передає основні тези розмови.

Про перемогу Вірастюка на 87-му окрузі

Я впевнений, що ЦВК діяла відповідно до українського законодавства. Я впевнений, що Василь Вірастюк переміг у цьому регіоні.

Про заміну керівника в «Нафтогазі»

НАК повинен наповнювати бюджет відповідно до своїх планів і зобов’язань … Уряд прийняв рішення, як головний акціонер, звільнити керівника і не буде більше збитків.

Про війну на Донбасі

Україна передала «нормандській четвірці» новий проект кластерів — пропозицій щодо трактування мінських угод. Питання про те, як завершити війну, можуть винести на всеукраїнський референдум. У нас є декілька планів щодо припинення війни й повернення територій і людей — ми представимо на розсуд суспільству один із цих планів. Макрон та Меркель «послаблюють свої позиції щодо Росії.

Про Авакова та розслідування вбивства Шеремета

Я не знаю, хто вбивця. Якби знав, я б усе зробив. Навіть поза законом, щоб їх арештувати. Мені жаль, що я тоді не був президентом. Може, органи, які були причетні до цього, цього не зробили. Я не можу говорити, обіцяти, але знаю, що зараз — вибачте, що це так звучить, — але при мені жоден журналіст так не пішов із життя.

Якщо засудили незаконно — я говоритиму з Аваковим, чи може він залишитися на посаді. Наразі немає стовідсоткових доказів винуватості чи невинуватості фігурантів справи про вбивство журналіста. До нього можуть бути причетні екс-службовці контррозвідки СБУ.

Про активізацію роботи РНБО

Рада нацбезпеки почала працювати, бо є «складна ситуація» з правоохоронцями. Чи будуть санкції проти Фірташа та Коломойського? Ви побачите ще багато. Дивіться засідання щоп’ятниці.

Про обшуки у Кличка

Кличко мені нічого поганого не зробив. Глава КМДА — це моя вертикаль, хоче він цього чи ні. Він просив, щоб я його не звільняв. Я йому сказав показати результат… Не треба красти гроші з бюджету України. Тому ми бачимо такий результат (обшуки).

Про відставку Степанова

У нього із прем'єром та головним санітарним лікарем Ляшком був конфлікт. Я став на сторону прем'єра.

Про «Північний потік-2»

США можуть скасувати санкції проти будівництва через можливий тиск. Це буде особистий програш Байдена та геополітична перемога Росії.

Про Путіна

Не маю часу думати про Путіна. Крім Нормандського формату, має відбутись пряма розмова з президентом Росії та ще одна — із залученням Байдена.

Про другий термін

Ще рано говорити. Рано і несправедливо говорити, тому що не пройшло і половини моєї каденції. Моє бажання піти на другий термін збігатимуться з бажанням суспільства. Це залежатиме від відсотка речей, які я зробив чи не зробив.

Про вакцинацію від коронавірусу

Ми зробили мільйон вакцин. Ми не країна ЄС, НАТО, ми не в пріоритеті постачання вакцин. Це дуже несправедлива ситуація у світі. Якщо ви порівнюєте відсоток вакцинованих — попри те, що ми не в пріоритеті, ми зробили більше вакцин, ніж деякі країни.