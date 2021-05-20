«Вишиванка» з патронів, фото: штаб ООС

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Ракурс

Оригінальну «вишиванку» з нагоди присвяченого цьому традиційному українському одягу святкового дня, який припадає на 20 травня, приготували військовослужбовці окремої гірсько-штурмової бригади.

Інсталяція викладена з патронів. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

«Вишивка» вийшла досить невеликою, адже часу було обмаль. На реалізацію інсталяції воїни витратили всього годину, адже вільний час на передовій — найбільша розкіш! — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що цією інсталяцією військові прагнули «продемонструвати, що кожен патрон — одна точка на полотні. Та, коли вони збираються у цілісність і мають певний порядок — це вже могутнє військо».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, вітаючи українців з Днем вишиванки, сплутав цей традиційний український одяг з російською косовороткою.