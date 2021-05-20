Зеленський. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n154928-zelenskyy-pereplutav-vyshyvanku-z-rosiyskou-kosovorotkou-foto.html

Ракурс

День Вишиванки 2021 святкують в Україні сьогодні, 20 травня. До свята президент України Володимир Зеленський з дружиною вирішили привітати громадян, опублікувавши своє фото в національному одязі.

Але з президентом стався конфуз — він з’явився на фото не в українській вишиванці, а в російській косоворотці. Відповідний допис він опублікував у своїх соцмережах.





Зазначимо, що косоворотка — російська народна чоловіча сорочка з косим коміром. Має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок. В Україні й Білорусі косоворотка була невідома, замість неї носили вишиванку. На чоловічій косоворотці часто відсутня вишивка або вона прикрашає лінію розрізу і горловини. Тоді як українська вишиванка багато прикрашена вишивкою навколо ворота, на плечах і рукавах з рослинними або тваринними мотивами



В соцмережах розгорівся скандал через вбрання президента. Користувачі жартують, що на фото не потрапили російські лапті та висміюють курйозну помилку стилістів Зеленського.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День вишиванки святкують в Україні 20 травня. Свято влаштували й нардепи у Раді. На сесійне засідання у четвер більша частина народних обранців прийшла в національному одязі. Під час затвердження міністрів деяким промовцям навіть довелося робити зауваження колегам, які фотографувалися у вишиванках.