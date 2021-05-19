День вишиванки. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n154888-20-travnya-svyatkuut-den-vyshyvanky-istoriya-svyata.html

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День вишиванки святкують в Україні 20 травня. День вишиванки — поки ще не офіційне і відносно нове народне свято, що покликане спонукати українців до єдності та культурного відродження.

Історично слово «вишиванка» вживалося в значенні вишиваного предмета, вишитої сорочки або вишивки. У сучасному значенні наголос у слові можливий як на другий, так і на третій склад. Дані археологічних розкопок і свідчення мандрівників і літописців стверджують, що вишивання як вид мистецтва в Україні існує з часів енеоліту.

Ще Геродот писав, що в могилах перших століть нашої ери були знайдені залишки вовняного одягу, прикрашеного багатоколірними вишивками. Скіфи були обізнані в мистецтві вишивки. Кілька уцілілих фрагментів тканих виробів свідчать, що одяг декорували орнаментами, виконаними технікою стьобання. Найкраще збережені клаптики тканини мають візерунок у вигляді восьмипелюсткової розетки. Вишиті сорочки існували також і за часів Київської Русі, що підтверджено літописами.

До знищення козацтва та пов’язаного з ним занепаду українського національного одягу, вишиванки козаків шилися шовком із додаванням золотої та срібної нитки. Такі ж сорочки в козацьку добу носили міщани та купці. Шиття шовком, золотом та сріблом, гарусом відтворювало рослинні форми орнаменту.

На межі XIX та XX століть вишивана українська чоловіча сорочка відривається від традиційного костюма, і починає носитися в поєднанні з європейським одягом. Провідну роль у започаткуванні моди вдягання вишиванки під піджак часто надають Іванові Франкові, який «відрізнявся од загалу своїм костюмом — вишиваною сорочкою серед пишних комірців і краваток»

Зараз День вишиванки не передбачає обов’язкових заходів, окрім одягання вишиванки. Хоча протягом усієї історії заходу з ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться концерти, хода, конкурси, вечорниці, ярмарки. Як показує досвід, люди в День вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів.