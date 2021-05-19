День вышиванки. Фото: РБК Украина

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День вышиванки празднуют в Украине 20 мая. День вышиванки — пока еще не официальный и относительно новый народный праздник, который призван побудить украинцев к единству и культурному возрождению.

Исторически слово «вышиванка» употреблялось в значении вышитого предмета, вышитой рубашки или в целом вышивки. В современном значении ударение в слове возможно как на второй, так и на третий слог. Данные археологических раскопок и свидетельства путешественников и летописцев подтверждают, что вышивание как вид искусства в Украине существует со времен энеолита.

Еще Геродот писал, что в могилах первых веков нашей эры были найдены остатки шерстяной одежды, украшенной многоцветными вышивками. Скифы были осведомлены в искусстве вышивки. Несколько уцелевших фрагментов тканых изделий свидетельствуют, что одежду украшали орнаментами, выполненными техникой стежки. Лучше всего сохранились лоскутки ткани с узором в виде восьмилепестковой розетки. Вышитые рубашки существовали также и во времена Киевской Руси, что подтверждается летописями.

До уничтожения казачества и связанного с ним упадка украинской национальной одежды, вышиванки казаков шились шелком с добавлением золотой и серебряной нити. Такие же рубашки во времена казаков носили горожане и купцы. Шитье шелком, золотом и серебром, гарусом воспроизводило растительные формы орнамента.

На рубеже XIX и XX веков вышитая украинская мужская рубашка отрывается от традиционного костюма, и начинает носиться в сочетании с европейской одеждой. Ведущую роль в моде на одевание вышиванки под пиджак ввел Иван Франко, который «отличался от общественности своим костюмом — вышитой рубашкой среди пышных воротничков и галстуков»

Сейчас День вышиванки не предусматривает обязательных мероприятий, кроме одевания вышиванки. Хотя на протяжении всей истории праздника по инициативе студентов, школьников, общественных и культурных деятелей проводятся концерты, торжественные шествия, конкурсы, вечеринки, ярмарки. Как показывает опыт, люди в День вышиванки всегда улыбающиеся, ведь в исторической национальной одежде закодировано много символов силы, благополучия, красоты и оберегов.