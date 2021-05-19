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Газ. Фото: Слово и дело

2000 дней без «газовой петли» РФ отметили в «Нафтогазе»

19 мая 2021, 21:20
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«Нафтогаз», украинская государственная газовая компания, отпраздновала 2 тыс. дней без российского газа.

Снять «газовую петлю» удалось благодаря реверсу газа из Европы и предоставлению доступа всем участникам рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

В пресс-службе отметили, что в апреле этого года средняя цена импортного газа из Европы составила чуть более 250 долл. за тысячу кубометров. Семь лет назад, в апреле 2014 года, российский «Газпром» выставлял Украине цену в 485 долл. за тысячу кубометров.


И хотя это огромное достижение для украинской энергонезависимости, впереди еще много битв. Украине нужно стать полноценной частью европейского газового пространства — имплементировать европейское законодательство для защиты своих интересов. Например, наконец перенести точки приема-передачи транзита газа с нашей западной границы на восточную, — заявили в «Нафтогазе».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Нафтогаз» проведет внутреннее расследование из-за обнародованой информации о прибыли компании в соцсети. Финансовый директор «Нафтогаза» Петер ван Дрилл заявил, что компания получила 12,6 млрд грн чистой прибыли в первом квартале 2021 года.


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