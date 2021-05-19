Газ. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n154886-2000-dniv-bez-gazovogo-zashmorgu-rf-vidsvyatkuvaly-v-naftogazi.html

Ракурс

«Нафтогаз», українська державна газова компанія, відсвяткувала 2 тис. днів без російського газу.

Зняти «газовий зашморг» вдалося завдяки реверсу газу з Європи та надання доступу всім учасникам ринку. Про це повідомляє прес-служба компанії на своїй сторінці в Facebook.

У прес-службі зауважили, що у квітні цього року середня ціна імпортного газу з Європи складала трохи понад 250 дол. за тисячу кубометрів. Сім років тому, у квітні 2014 року, російський «Газпром» виставив Україні ціну в 485 дол. за тисячі кубометрів.

І хоча це величезний здобуток для української енергонезалежності, попереду ще багато битв. Україні потрібно стати повноцінною частиною європейського газового простору — імплементувати європейське законодавство для захисту своїх інтересів. Наприклад, нарешті перенести точки прийому-передачі транзиту газу із нашого західного кордону на східний, — заявили в «Нафтогазі».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Нафтогаз» проведе внутрішнє розслідування за оприлюднення інформації про прибуток компанії в соцмережі. Фінансовий директор «Нафтогазу» Петер ван Дріл заявив, що компанія отримала 12,6 млрд грн чистого прибутку в першому кварталі 2021 року.