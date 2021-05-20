Зеленский. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n154928-zelenskiy-pereputal-vyshivanku-s-rossiyskoy-kosovorotkoy-foto.html

Ракурс

День Вышиванки 2021 празднуют в Украине сегодня, 20 мая. К празднику президент Украины Владимир Зеленский с женой решили поздравить граждан, опубликовав свое фото в национальной одежде.

Но с президентом произошел конфуз — он появился на фото не в украинской вышиванке, а в российской косоворотке. Соответствующее сообщение он опубликовал в своих соцсетях.



Отметим, что косоворотка — русская народная мужская рубашка с косым воротником. Имеет разрез сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек. В Украине и Беларуси косоворотка не носилась, вместо нее носили вышиванку. На мужской косоворотке часто отсутствует вышивка или она украшает линию разреза и горловины. Тогда как украинская вышиванка богато украшена вышивкой вокруг ворота, на плечах и рукавах растительными или животными мотивами

В соцсетях разгорелся скандал из-за наряда президента. Пользователи шутят, что на фото не попали российские лапти и высмеивают курьезную ошибку стилистов Зеленского.











Напомним, ранее мы сообщали, что День вышиванки празднуют в Украине 20 мая. Праздник устроили и нардепы в Раде. На пленарное заседание в четверг большая часть народных избранников пришла в национальной одежде. При утверждении министров некоторым выступающим даже пришлось делать замечания коллегам, которые фотографировались в вышиванках.