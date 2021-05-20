Тараса Козака разрешили задержать. Фото: Громадське

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Задержать народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака позволили Службе безопасности Украины.

Разрешение на задержание, которое согласовал генеральный прокурор, предоставил Печерский районный суд города Киева. Спецслужба объявила парламентария в розыск после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Об этом 20 мая сообщил пресс-центр СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Отмечается, что следователи имеют аргументированные доказательства противоправной деятельности и их сотрудничества с Россией. Сейчас идет досудебное следствие.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Санкции затронули и три канала Козака — 112 Украина, ZIK и NewsOne. Они прекратили свою деятельность.