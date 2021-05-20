Байден может «разменять» Украину на переговорах с Путиным, считает Зеленский

https://racurs.ua/n154926-bayden-mojet-razmenyat-ukrainu-na-peregovorah-s-putinym-schitaet-zelenskiy.html

Ракурс

Президент Джо Байден может «разменять» вопрос безопасности Украины на переговорах с Владимиром Путиным.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский 20 мая.

Президент сказал, что саммит Байдена и главы Кремля может представлять для Украины определенные риски. Одна из основных угроз: Байден способен обсуждать с Путиным важные для Украины вопросы за пределами согласованных с Киевом позиций.

Зеленский прокомментировал и вероятную отмену американских санкций против строительства газопровода «Северный поток-2».

Это важно, ведь касается энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. Я считаю, что это будет проигрыш США. Я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Я это говорю открыто, откровенно. Это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации, — сказал президент Украины.



«Ракурс» сообщал, что в Кремле заявили о начале подготовки встречи Путина и Зеленского.