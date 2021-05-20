Байден може «розміняти» Україну на переговорах з Путіним, вважає Зеленський

https://racurs.ua/ua/n154926-bayden-moje-rozminyaty-ukrayinu-na-peregovorah-z-putinym-vvajaie-zelenskyy.html

Ракурс

Президент Джо Байден може «розміняти» питання безпеки України на переговорах з Володимиром Путіним.

Про це заявив на прес-конференції президент України Володимир Зеленський 20 травня.

Президент сказав, що саміт Байдена та глави Кремля може становити для України певні ризики. Одна з основних загроз: Байден здатний обговорювати з Путіним важливі для України питання за межами узгоджених з Києвом позицій.

Зеленський прокоментував і ймовірне скасування американських санкцій проти будівництва газогону «Північний потік-2».

Це важливо, адже стосується енергетичної безпеки не лише України, але й усієї Європи. Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Я це говорю відкрито, відверто. Це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації, — сказав президент України.



«Ракурс» повідомляв, що у Кремлі заявили про початок підготовки зустрічі Путіна та Зеленського.