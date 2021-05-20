Тараса Козака дозволили затримати. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n154927-soratnyka-medvedchuka-kozaka-dozvolyly-zatrymaty-detali.html

Ракурс

Затримати народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака дозволили Службі безпеки України.

Дозвіл на затримання, який погодив генеральний прокурор, надав Печерський районний суд міста Києва. Спецслужба оголосила парламентаря в розшук після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Про це 20 травня повідомив прес-центр СБУ.

У Службі безпеки нагадали, що Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст.111, ч. 3 ст.15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Зазначається, що слідчі мають аргументовані докази протиправної діяльності та їхньої співпраці з Росією. Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака. Санкції торкнулися і три канали Козака — 112 Україна, ZIK і NewsOne. Вони припинили своє мовлення.