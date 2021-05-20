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Ракурс
День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ І.Гузь

День вишиванки влаштували нардепи у Раді (ФОТО)

20 тра 2021, 12:46
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День вишиванки святкують в Україні 20 травня. Свято влаштували й нардепи у Раді.

На сесійне засідання у четвер більша частина народних обранців прийшла в національному одязі. Під час затвердження міністрів деяким промовцям навіть довелося робити зауваження колегам, які фотографувалися у вишиванках.

День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ Я. Доброносов

День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ Я. Доброносов

День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ Я. Доброносов

День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ Я. Доброносов

День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ Я. Доброносов

День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ Я. Доброносов


День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ Я. Доброносов

День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ Євросолідарності

Джерело: Ракурс


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