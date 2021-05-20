День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ І.Гузь

https://racurs.ua/ua/n154911-den-vyshyvanky-vlashtuvaly-nardepy-u-radi-foto.html

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День вишиванки святкують в Україні 20 травня. Свято влаштували й нардепи у Раді.

На сесійне засідання у четвер більша частина народних обранців прийшла в національному одязі. Під час затвердження міністрів деяким промовцям навіть довелося робити зауваження колегам, які фотографувалися у вишиванках.