Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
День вишиванки влаштували нардепи у Раді, фото — ФБ І.Гузь
День вишиванки влаштували нардепи у Раді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n154911-den-vyshyvanky-vlashtuvaly-nardepy-u-radi-foto.htmlРакурс
День вишиванки святкують в Україні 20 травня. Свято влаштували й нардепи у Раді.
На сесійне засідання у четвер більша частина народних обранців прийшла в національному одязі. Під час затвердження міністрів деяким промовцям навіть довелося робити зауваження колегам, які фотографувалися у вишиванках.
.