Рада зібралася на позачергове засідання. Фото:

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Позачергове засідання Верховної Ради розпочалося в четвер, 20 травня.

Народні обранці зібралися на вимогу президента України Володимира Зеленського. Засідання почалося о 16.00 після чергового пленарного засідання парламенту.

Як повідомили в партії «Слуга народу», парламент розгляне вісім законодавчих ініціатив. Нардепи опрацюють законопроект № 5069 «Про адмінвідповідальність за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя», № 5069 «Про врегулювання бюджетних відносин під час реалізації концесійних договорів».

Також парламентарі розглянуть три проекти законів «Про розширення повноважень приватних виконавців» — № 4330, № 4331, № 4532. Повинні вони опрацювати й законопроект № 4578 «Про окремі питання приєднання до газотранспортної або газорозподільної систем».

Крім того, в порядку денному — законопроект № 4547 «Про особливості набуття статусу цивільного позивача Фондом гарантування вкладів фізичних осіб» та проект закону № 4367 «Про вдосконалення корпоративного управління в банках».

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія напередодні заявляв, щор 20 травня на позачерговій сесії розглянуть 10 законів — так звані «макрофін» і «МВФ».

Нагадаємо, 20 травня ВРУ призначила трьох нових міністрів. Міністерство охорони здоров’я очолив Віктор Ляшко, міністерство інфраструктури Олександр Кубраков, а міністром економіки та першим віце-прем'єр-міністром став Олексій Любченко.