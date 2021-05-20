Табличка «Президент 2.0», фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n154929-pres-konferenciya-zelenskogo-sche-odnogo-prezydenta-2-0-znayshly-u-kazahstani.html

Ракурс

Володимир Зеленський, чинний президент України, сьогодні, 20 травня, протягом трьох годин проводив прес-конференцію на території авіазаводу «Антонов», присвячену другій річниці його президенства.

Прес-конференцію супроводжували банери з написом «Президент 2.0».

Користувачі соцмереж встановили, що Зеленський у використанні такого лозунгу був не оригінальним — у 2019 році з’явився рекламно-презентаційний фільм російського журналіста Алєксєя Півоварова «Президент 2.0» про чинного президента Казахстану Касым-Жомарта Токаєва.

В основі цієї стрічки лежить інтерв’ю Токаєва Півоварову.

Токаєв 19 березня 2019 року став другим президентом в історії Казахстану — на цій посаді він замінив багаторічного главу держави Нурсултана Назарбаєва.

Нагадаємо, Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції розповів, чи планує йти на другий президентський термін.