Табличка «Президент 2.0», фото: социальные сети

https://racurs.ua/n154929-press-konferenciya-zelenskogo-esche-odnogo-prezidenta-2-0-nashli-v-kazahstane.html

Ракурс

Владимир Зеленский, действующий президент Украины, сегодня, 20 мая, в течение трех часов проводил пресс-конференцию на территории авиазавода «Антонов», посвященную второй годовщине его президентства.

Пресс-конференцию сопровождали баннеры с надписью «Президент 2.0».

Пользователи соцсетей установили, что Зеленский в использовании такого лозунга был не оригинален — в 2019 году появился рекламно-презентационный фильм российского журналиста Алексея Пивоварова «Президент 2.0» о действующем президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве.

В основе этой ленты лежит интервью Токаева Пивоварову.

Токаев 19 марта 2019 года стал вторым президентом в истории Казахстана — на этом посту он сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева.

Напомним, Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции рассказал, планирует ли идти на второй президентский срок.