Рада собралась на внеочередное заседание. Фото:

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Внеочередное заседание Верховной Рады началось в четверг, 20 мая.

Народные избранники собрались по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Заседание началось в 16.00 после очередного пленарного заседания парламента.

Как сообщили в партии «Слуга народа», парламент рассмотрит восемь законодательных инициатив. Нардепы проработают законопроект № 5069 «Об админответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия», № 5069 «Об урегулировании бюджетных отношений при реализации концессионных договоров».

Также парламентарии рассмотрят три проекта законов «О расширение полномочий частных исполнителей» — № 4330, № 4331, № 4532. Они должны проработать и законопроект № 4578 «Об отдельных вопросах присоединения к газотранспортной или газораспределительной систем».

Кроме того, в повестке дня — законопроект № 4547 «Об особенностях получения статуса гражданского истца Фондом гарантирования вкладов физических лиц» и проект закона № 4367 «О совершенствовании корпоративного управления в банках».

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия накануне заявлял, что 20 мая на внеочередной сессии рассмотрят 10 законов — так называемые «макрофин» и «МВФ».

Напомним, 20 мая ВРУ назначила трех новых министров. Министерство здравоохранения возглавил Виктор Ляшко, министерство инфраструктуры Александр Кубраков, а министром экономики и первым вице-премьер-министром стал Алексей Любченко.