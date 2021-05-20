«Вышиванка» из патронов, фото: штаб ООС

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Оригинальную «вышиванку» по случаю посвященного этой традиционной украинской одежде праздничного дня, который приходится на 20 мая, приготовили военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады.

Инсталляция выложена из патронов. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Вышивка» получилась довольно небольшой, ведь времени было мало. На реализацию инсталляции воины потратили всего час, ведь свободное время на передовой — самая большая роскошь! — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что этой инсталляцией военные стремились «продемонстрировать, что каждый патрон — одна точка на холсте. Но, когда они собираются в целостность и имеют определенный порядок — это уже мощное войско».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Днем вышиванки, спутал эту традиционную украинскую одежду с российской косовороткой.