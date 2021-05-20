Прес-конференція Зеленського розділила українців — мініпутін і молодець

https://racurs.ua/ua/n154936-pres-konferenciya-zelenskogo-rozdilyla-ukrayinciv-miniputin-i-molodec-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський впродовж трьох годин сьогодні відповідав на запитання журналістів в рамках прес-конференції, присвяченої підсумкам його дворічного перебування на посаді. Глава держави провів прес-конференцію на авіазаводі «Антонов». Наприкінці розмови він заявив, що «не може боротися з усім світом, аби виконати всі свої обіцянки», але «намагатиметься стати найкращим президентом України». «Ракурс» зібрав враження українців від спілкування Зеленського зі ЗМІ. За кулісами деякі журналісти обіцяють ввечері перехилити келих чогось міцного, зважаючи на окремі вкрай «розмиті» відповіді й репліки глави держави.

Три години словесного трешу, марна трата мого часу, — скаржаться користувачі Фейсбук. Як можуть журналісти, які дійсно поважають себе, це слухати? Жодної конкретної відповіді, — запитують одні. Я думаю, я гадаю, мені здається, я сказав, — ось основні тези прес-конференції Зеленського, — вказують слухачі.

Нормальна прес-конференція. Дайте йому час, — вважають прихильники Зеленського. Генератор рандомних слів, — глузують інші. Він знаряддя в руках ворогів, а не просто клоун «по-приколу», — переконують критично налаштовані до президента користувачі соцмереж. Між президентом України Володимиром Зеленським зразка червня 2019 року та травня 2021 року небо і земля. Міцного здоров’я Володимиру Зеленському та його родині!, — вітають главу держави на сторінці Офісу президента. Нічого нового чи цікавого. Він став стриманішим, але старі звички іноді прориваються. Особливо, якщо задають питання в стилі «ви найчесніший і найсправедливіший». Тут заносить. Загалом — хвалитися нічим на тлі порожнього «Руслана». Справа — недобудований корпус «Мрії», зліва — Ан-178 без крил з гаслом «дамо нові крила ВСУ». Хотіли як краще — вийшло як завжди, — резюмують користувачі після перегляду прес-конференції Зеленського. Молодий Путін. Зухвалий, прискіпливий до деталей, авторитарний. Нафти немає, такту немає, інтелекту також, розуміння стратегічного положення України немає, пріоритетів немає. Неповага до інституцій та законів є, зневажливе ставлення до опонентів є, вихваляння та власне «я», кумівство є, брехня та маніпуляції є, недоречні жарти є. Майже нічого про Росію, НАТО, ЄС, вакцинацію, армію не сказав… Пустий корпус літака — це і є філософія Зеленського. Красиво, пусто, недолуго, — критикують опоненти глави держави.