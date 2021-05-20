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Аварійну посадку в аеропорту Одеси здійснив авіалайнер МАУ. Фото: kiyavia.com

Аварійну посадку в Одесі здійснив «Боїнг» МАУ — деталі

20 тра 2021, 16:47
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Літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» здійснив аварійну посадку в Одеському аеропорту.

У четвер, 20 травня, о 15.45 екіпаж повітряного судна Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача. Був надісланий код 7700, який говорить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту. Про це повідомляє одеське видання «Думська».

Зазначається, що у пасажирського літака, який летів з турецького Стамбула в Бориспіль, в небі над Чорним морем виникла технічна несправність. ЗМІ пише, що в одному з двигунів «Боїнга» сталося різке падіння тиску масла. В аеропорту через аварійну посадку оголосили тривогу.

Станом на написання новини на офіційних медіаресурсах МАУ та аеропорту Одеси про інцидент не повідомлялося.

Скріншот: FlightAware

Скріншот: FlightAware

Скріншот: FlightAware


Нагадаємо, літак із спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим 13 травня здійснив аварійну посадку в Херсонській області. В регіоні голова парламенту відвідав контрольні пункти в’їзду-виїзду «Чонгар» і «Каланчак» на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою Російською Федерацією територією Криму.

Джерело: «Думська»

Джерело: Ракурс


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