Аварійну посадку в аеропорту Одеси здійснив авіалайнер МАУ. Фото: kiyavia.com

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Літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» здійснив аварійну посадку в Одеському аеропорту.

У четвер, 20 травня, о 15.45 екіпаж повітряного судна Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача. Був надісланий код 7700, який говорить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту. Про це повідомляє одеське видання «Думська».

Зазначається, що у пасажирського літака, який летів з турецького Стамбула в Бориспіль, в небі над Чорним морем виникла технічна несправність. ЗМІ пише, що в одному з двигунів «Боїнга» сталося різке падіння тиску масла. В аеропорту через аварійну посадку оголосили тривогу.

Станом на написання новини на офіційних медіаресурсах МАУ та аеропорту Одеси про інцидент не повідомлялося.

Нагадаємо, літак із спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим 13 травня здійснив аварійну посадку в Херсонській області. В регіоні голова парламенту відвідав контрольні пункти в’їзду-виїзду «Чонгар» і «Каланчак» на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою Російською Федерацією територією Криму.

Джерело: «Думська»